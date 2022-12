Het kort geding dat Surinaamse stichtingen in Nederland aanspannen over 19 december, de dag waarop het kabinet volgens bronnen excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden, zal donderdag om 13.00 uur dienen bij de rechtbank in Den Haag. De stichtingen eisen dat er op de genoemde datum nog geen excuses zullen worden gemaakt, zo werd eerder al bekend.