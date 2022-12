Beieren stopt met mondkapjes in openbaar vervoer

Na ruim 2,5 jaar is het niet meer verplicht in het Beierse openbaar vervoer een mondkapje te dragen. De coronamaatregel is volgens de autoriteiten niet langer nodig. Ze werd ooit ingevoerd, omdat het zou helpen de overdracht van een coronabesmetting tegen te gaan. In de deelstaat is de virale ziekte die de besmetting kan veroorzaken, Covid-19, niet langer prominent aanwezig en in ziekenhuizen worden veel meer mensen behandeld aan andere vitale aandoeningen zoals griep.