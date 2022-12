Philips dagwinnaar AEX-index op groen Damrak

Philips was vrijdag de sterkste stijger in de hogere AEX-index in Amsterdam. Het zorgtechnologiefonds won 2,3 procent en toonde daarmee iets van herstel na het forse verlies een dag eerder. Onder andere door de problemen met zijn slaapapneu-apparaten is Philips dit jaar al zo’n 50 procent van zijn beurswaarde verloren. Shell stond onderaan met een min van 0,5 procent. Het olie- en gasconcern stevent desondanks af op een goed beursjaar dankzij de sterk gestegen energieprijzen.