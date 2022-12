Ombudsman: OM moet klachten over strafzaken beter behandelen

Het Openbaar Ministerie (OM) moet van de Nationale ombudsman klachten over speciale codes die strafzaken krijgen die niet voor de rechter hoeven te komen beter behandelen, meldt de organisatie. De ombudsman zegt „regelmatig” klachten te krijgen van (voormalige) verdachten over de codes. Door de codes, die staan voor het motief om niet te vervolgen, raken mensen soms ook hun baan kwijt of kunnen ze niet aan de slag als vrijwilliger.