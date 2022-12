Sony stijgt op hogere Japanse beurs, Hongkong zet opmars voort

Sony behoorde vrijdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio. Beleggers verwerkten het nieuws dat de Amerikaanse concurrentiewaakhond FTC de miljardenovername van gamesbedrijf Activision Blizzard door Xbox-maker Microsoft wil tegenhouden. Microsoft liet in januari weten de uitgever van populaire videogames als Call of Duty en World of Warcraft te willen kopen voor 69 miljard dollar. De FTC vreest echter dat Microsoft concurrerende speluitgevers zal uitsluiten van zijn spelcomputer Xbox.