De stijging van het aantal vacatures binnen de retailsector lijkt voorbij, na een jarenlange toename. Hoewel het probleem daardoor lijkt te zijn gekeerd, kampt de sector nog steeds met personeelskrapte. Een groot deel van de retailbedrijven ziet het tekort aan personeel nog altijd als een belemmering in hun bedrijfsvoering. Dat concludeert ABN AMRO in een rapport over de retailsector.