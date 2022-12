Ziekenhuis Rijnstate neemt maatregelen tegen verspreiding schurft

Ziekenhuis Rijnstate heeft donderdag aangekondigd extra maatregelen te nemen om de verspreiding van schurft in het ziekenhuis tegen te gaan. Dit omdat het aantal mensen met schurft de laatste maanden is gestegen. Daarom worden medewerkers of patiënten die in contact zijn geweest met een besmet persoon in kaart gebracht en door het ziekenhuis benaderd. „Eventueel worden zij preventief behandeld”, aldus het ziekenhuis met vestigingen in Arnhem, Zevenaar en Velp.