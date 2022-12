2022 was een slecht jaar voor miljardairs, stelt de Zwitserse bank UBS. Door de oorlog in Oekraïne, de vertraging van de Chinese economie, stijgende rentes en dalende beurskoersen zagen de superrijken hun vermogen afnemen. Voor een deel van de miljardairs had dat als gevolg dat ze minder waard waren dan 1 miljard dollar.