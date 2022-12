Het is in „geen enkele omstandigheid” acceptabel voor Suriname als minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) namens de regering excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Dat zegt Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij na het gesprek met Mark Rutte en andere kabinetsleden in het Catshuis.