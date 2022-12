Facebook-moederbedrijf Meta en Twitter gaan waarschijnlijk vrijuit in een rechtszaak die draait om desinformatie over het coronavirus. Een groep consumenten klaagde de socialemediabedrijven in de Verenigde Staten aan omdat zij verantwoordelijk zouden zijn voor onjuiste berichten over het longvirus die op hun platforms verschenen. Maar in een voorlopige uitspraak spreekt een rechter in de Californische stad San José dat tegen.