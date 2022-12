Onderzoek: voedselverpakkingen afhaalzaken amper gerecycled

Voedselverpakkingen om mee te nemen worden nauwelijks gerecycled: zo’n 85 procent belandt in de verbrandingsoven, constateert Natuur & Milieu in een onderzoek. Opmerkelijk genoeg wordt het materiaal van plastic verpakkingen in de praktijk vaker hergebruikt dan papieren verpakkingen. Van de plastic verpakkingen gaat driekwart de verbrandingsoven in en wordt ongeveer een kwart gerecycled. Bij papieren verpakkingen staan vocht en voedselresten recycling steevast in de weg, concludeert de organisatie.