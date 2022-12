VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk heeft na een vierdaags bezoek aan Oekraïne „sterke aanwijzingen” dat sinds de Russische invasie oorlogsmisdaden zijn gepleegd in het land. In ieder geval heeft de oorlog verwoestende gevolgen gehad voor de mensenrechten van Oekraïners, zei hij tijdens een persconferentie in Kiev. „En de prognose is zeer zorgwekkend.”