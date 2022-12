Tesla biedt meer kortingen aan Chinese klanten die deze maand nog een elektrische auto van de Amerikaanse fabrikant kopen. Daarmee probeert Tesla de verkopen op de belangrijke Chinese markt aan te jagen. De extra korting is de zoveelste geste van Tesla die in China te maken heeft met stevige concurrentie van lokale merken. Daarbij zou in de fabriek van Tesla in Shanghai ook sprake zijn van overcapaciteit.