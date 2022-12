De Italiaanse drugsbaas Raffaele Imperiale, ook berucht in Nederland, is gaan samenwerken met de Italiaanse justitie. Hij en de veroordeelde topcrimineel Ridouan Taghi leidden een drugskartel en hij is ook bekend omdat in 2016 in zijn villa in Italië twee gestolen werken van de schilder Vincent van Gogh zijn teruggevonden.