De NS heeft aangifte gedaan wegens het afsteken van zwaar vuurwerk in een trein bij Schagen die van Amsterdam onderweg was naar Den Helder vorige week. Hierbij raakte een 18-jarige jongen uit Schagen gewond. Zijn rol bij het afsteken van het vuurwerk wordt onderzocht, zei de politie dinsdagmiddag. Er is nog niemand aangehouden.