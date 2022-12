Duitsland mag deelnemen aan het enorme herstelfonds van de Europese Unie, dat werd ingevoerd om Europa door de coronacrisis te loodsen. Het Duitse grondwettelijk hof oordeelde dinsdag over die deelname. Het hoogste gerechtshof van Duitsland in Karlsruhe verwierp daarbij twee grondwettelijke klachten tegen de overeenkomstige wet, die vorig jaar al door het Duitse parlement was aangenomen.