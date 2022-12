De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing worden verboden in de Europese Unie. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daar een akkoord over bereikt. Het gaat onder andere om producten als cacao, koffie, soja, palmolie, hout, rundvlees en rubber, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier en houtskool, aldus de Europese Commissie in een verklaring.