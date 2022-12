De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke koersverliezen de handelsdag uitgegaan. Tesla stond bij de grootste dalers na berichten dat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn grote fabriek nabij de Chinese stad Shanghai gaat verlagen. Ook ging de aandacht van beleggers op Wall Street uit naar nieuwe cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse dienstensector die beter uitvielen dan verwacht.