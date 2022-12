Registers helpen nazaat slaafgemaakten achternaam te wijzigen

Nakomelingen van slaafgemaakten die hun achternaam willen wijzigen, die destijds verplicht is opgelegd aan hun voorouders, kunnen dat doen met behulp van namenregisters die nog bestaan. Maar deze overzichten zijn niet compleet en moeten dus niet leidend zijn in de beoordeling van verzoeken voor een naamswijziging. Ook kan het gebruik van deze bronnen, die tot stand kwamen in de voormalige koloniën Suriname, de Nederlandse Antillen en voormalig Nederlands-Indië, op maatschappelijke bezwaren stuiten. Het is beter om uit te gaan van de individuele behoefte van nakomelingen.