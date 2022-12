Onder Islamitische Staat maakten jezidivrouwen verschrikkelijke dingen mee. ​Maar na hun bevrijding zitten velen nóg opgesloten. In tentenkampen. Een van hen is Sewe, echtgenote en moeder van vijf kinderen. Als ze haar verhaal verteld heeft, weet ik wat me te doen staat: werken aan de terugkeer van wat hoop in haar leven. ​