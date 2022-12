CDA: kabinet focust op zorg bij handicap, vergeet toegankelijkheid

Het kabinet moet zich volgens Tweede Kamerlid Lucille Werner (CDA) meer inspannen om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Dat wordt nu vaak vergeten volgens Werner omdat het kabinet zich vooral richt op de zorg voor deze groep, zegt ze tegen minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) tijdens een debat over emancipatie. „Als wij op het Malieveld konden komen, waren we er allang geweest.”