WSJ: Apple maakt plannen om productie uit China te verplaatsen

Techconcern Apple wil zijn toeleveringsketen beter spreiden. De maker van onder meer de populaire iPhones gaat in China, waar de meeste van zijn producten worden gemaakt, gebukt onder strenge coronamaatregelen en protesten die de productie in de weg zitten. De Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van ingewijden dat versneld wordt gewerkt aan een plan om minder afhankelijk te worden van China. Daarbij wordt gekeken naar verhuizingen naar bijvoorbeeld India en Vietnam.