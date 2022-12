Statiegeldsysteem voor blikjes hoeft pas op 1 april van start

Een statiegeldsysteem voor blikjes hoeft nog niet op 1 januari in werking te treden, zoals de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat wilde. In plaats daarvan moet het systeem op 1 april in werking treden, heeft de Raad van State bepaald. De hoogste bestuursrechter heeft dat besloten omdat er niet voldoende machines zullen zijn voor een werkend systeem. Handmatige inname door supermarkten zou tot grote praktische problemen leiden.