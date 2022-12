Het statiegeldsysteem voor blikjes gaat gewoon in per 31 december van dit jaar, benadrukt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu). Vanuit de sector klinkt dat die datum niet haalbaar is, en mogelijk er pas vanaf 1 april of zelfs 1 juli volgend jaar klaar voor is. „Maar dat is voor ons niet acceptabel, de wettelijke verplichting gaat gewoon in per 31 december”, aldus Heijnen.