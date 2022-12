Energieminister Rob Jetten verwacht eind volgende week het prijsplafond voor stroom en gas te presenteren en weet nu zeker dat deze zoals beloofd op 1 januari in zal gaan. Alle energiebedrijven werken volgens de bewindsman mee en het is daarom volgens hem niet nodig - zoals enkele Kamerleden hebben gevraagd - om na te denken over sancties als zij dat niet zouden doen.