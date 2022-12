Duitsland lijkt toch open te staan voor een investering in de hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Minister van economische zaken Robert Habeck zei in een gesprek met journalisten dat er gesprekken lopen over de „financiële situatie” van de Duitse activiteiten van TenneT. Hij is bovendien voorstander van publieke investeringen in belangrijke infrastructuur zoals een hoogspanningsnet.