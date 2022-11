De snellere intercitytrein ICNG (Intercity Nieuwe Generatie) gaat pas volgend jaar voor het eerst rijden, schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat de trein dit jaar op het traject Amsterdam-Breda zou gaan rijden, maar dat gaat niet lukken.