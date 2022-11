De wereldwijde vraag naar luchtvrachtvervoer is in oktober met 13,6 procent op jaarbasis gedaald als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten in veel grote economieën. Dat meldt de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA. De daling van de vraag naar luchtvracht volgt op de uitzonderlijke sterke prestaties in oktober 2021.