De AEX-index op het Damrak liet woensdag een mooie winst zien onder aanvoering van techinvesteerder Prosus en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De hoofdindex stevent daarmee af op een koerswinst van bijna 8 procent in de maand november. Betaalbedrijf Adyen stond eveneens in de kopgroep dankzij een koopadvies van analisten van New Street Research.