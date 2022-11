De politie heeft maandag vijf mannen aangehouden in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met witwassen en de handel in verdovende middelen. Vier mannen zijn in hun woningen in Uithoorn en Amstelveen opgepakt, een vijfde verdachte is in Spanje aangehouden. Ook zijn er meerdere woningen doorzocht, meldt de politie dinsdag.