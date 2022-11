Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat elk adres in Nederland een vaste internetaansluiting krijgt. Volgens de laatste cijfers hebben 19.000 adressen in buitengebieden geen vaste aansluiting voor snel internet. SP en D66 verzoeken in een motie om uit te zoeken of het mogelijk is om elk adres internettoegang te geven, zoals dat ook met telefonie het geval is.