Het Amerikaanse technologieconcern Apple stond maandag onder druk op de aandelenbeurzen in New York. De onderneming is sterk afhankelijk van China voor de productie van zijn apparaten en beleggers maken zich zorgen over de sociale onrust die in dat land is ontstaan over de strenge coronamaatregelen. In grote Chinese steden gingen mensen de straat op om te protesteren tegen het zero-covid-beleid van president Xi Jinping.