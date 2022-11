Prijs van drinkwater in 2023 flink omhoog

De prijs van drinkwater gaat in 2023 flink omhoog. Alle drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven, omdat de bedrijven te maken hebben met fors gestegen kosten van energie, materialen en grondstoffen. Daarnaast moet er veel geïnvesteerd worden om de beschikbaarheid van leidingwater in de toekomst te kunnen garanderen, aldus de bedrijven. De kostenstijging loopt uiteen van ongeveer 20 euro tot rond de 50 euro per jaar voor een gemiddeld huishouden, afhankelijk van het bedrijf dat voor het water zorgt…