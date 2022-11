De hulppost van de Armeense kerk in Beiroet heeft een stille boodschap

Nee, we gaan het hier niet over de vrouw hebben, hier rechts op de foto. Martha Eurdekjian heet ze en ze is 49 jaar. Martha is getrouwd en moeder van vier kinderen. Met een briefje in de hand meldt ze zich op een ochtend bij het hulploket van de Armeense protestantse kerk. De post staat in een van de armste wijken van Beiroet, Burj Hammoud. De meeste bewoners zijn er van Armeense afkomst. Wat dat betekent? Dat je een belast verleden meedraagt. Als overlevende van volkerenmoord, als vluchteling of ontheemde.