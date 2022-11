Dat het grondwaterpeil in veenweidegebieden omhoog gaat, is de maatregel die waarschijnlijk de grootste gevolgen zal hebben in de landbouwplannen van het kabinet. Het vermindert de uitstoot van CO2 en ammoniak, wat goed is voor de natuur en het klimaat. Maar een oplossing van het ene probleem kan nieuwe problemen creëren, zegt stikstofhoogleraar Wim de Vries van de universiteit in Wageningen.