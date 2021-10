De 17-jarige Karlijn uit het Gelderse Heveadorp, waar de politie al sinds maandag naar zoekt, is maandagmiddag van huis weggelopen. Er zijn grote zorgen over haar gezondheid, maar de politie denkt niet dat er anderen betrokken zijn bij haar vermissing. Het meisje was woensdag aan het eind van de middag nog niet teruggevonden, zegt de politie, die vanwege de privacy terughoudend is met details over de zaak.