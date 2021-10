Advocaat Peter Plasman krijgt „honderden” reacties op zijn plan om aangifte van oplichting te doen tegen Sywert van Lienden en zijn partners wegens de mondkapjesdeal. „Het krijgt een omvang die ik nog niet kan overzien”, zegt hij in een reactie op berichtgeving in het AD. Hij moet de reacties eerst nog goed gaan schiften, maar heeft in feite maar één aangifte nodig.