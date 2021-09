Liander verdubbelt vermogen Amsterdams elektriciteitsstation

Bij het Amsterdamse elektriciteitsverdeelstation Nieuwe Meer moet de komst van een grote transformator ervoor zorgen dat het vermogen op deze plek verdubbelt. Vanaf deze locatie worden delen van Amsterdam-Zuid, Sloten en Osdorp voorzien van stroom. De vraag in zowel woonwijken als bij bedrijven en industrie neemt hier snel toe. De transformator is dinsdag geplaatst en netwerkbeheerder Liander verwacht dat hij eind dit jaar in gebruik is.