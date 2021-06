Door een brand op de tiende etage van een flatgebouw aan de Joost Banckertplaats in Rotterdam zijn in de nacht van zondag op maandag drie mensen gewond geraakt. De bewoners van de negende tot en met de veertiende etage zijn geëvacueerd, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Het zou gaan om vele tientallen bewoners die op dit moment op straat staan. Wanneer en of ze mogen terugkeren, is nog onduidelijk.