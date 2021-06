De verslechterde relatie tussen Nederland en Sint-Maarten is gebaat bij bemiddeling, zegt de minister-president van het eiland Silveria Jacobs tegen het ANP. Volgens haar zijn de eerste stappen in de oprichting van het bemiddelingsteam al gezet. Het moet niet alleen bestaan uit bemiddelaars uit Sint-Maarten of Nederland, maar ook uit mensen met een andere nationaliteit.