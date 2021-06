De Braziliaanse variant van het coronavirus (P1) is afgelopen week weer iets vaker opgemerkt in Nederland. Van de 828 monsters uit de wekelijkse steekproef van het RIVM die tot nu toe nader zijn geanalyseerd, bevatten er 23 deze variant, die geldt als zorgwekkend. Dat is bijna 2,8 procent. Een week eerder was P1 goed voor 2,4 procent van het totaal, nog een week eerder had P1 een aandeel van 1,6 procent.