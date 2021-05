Er moet internationaal snel meer werk worden gemaakt van het opsporen en bestrijden van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dat zeggen zeventien deskundigen uit elf landen waaronder Nederland in onder meer het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Cardioloog van het Radboudumc en hoogleraar cardiologie voor vrouwen Angela Maas is een van de betrokkenen.