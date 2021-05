Nederlanders eten steeds vaker kant-en-klaar of laten maaltijden thuis bezorgen, en hebben minder vaak zin en tijd om te koken. Dat meldt het FoodService Instituut Nederland (FSIN), dat sinds 2003 consumentengedrag bestudeert, op basis van onderzoek onder 6000 mensen. De helft van alle Nederlanders heeft minstens één keer per week geen zin om te koken. Twee jaar geleden was dat nog 35 procent.