De 35-jarige man die afgelopen dinsdag werd aangehouden voor het plaatsen van een vuurwerkbom in de hal van een appartementencomplex in Vaals (Limburg) is donderdag op vrije voeten gesteld. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie zei donderdag dat er onvoldoende bewijs is voor betrokkenheid van de man bij de zaak.