Het is „hartstikke pijnlijk” als ziekenhuispersoneel geen meivakantie kan nemen terwijl de beroepsgroep „aan het eind van het Latijn is en toe aan rust”. Dat zegt Michel van Erp van belangenorganisatie NU’91 in reactie op berichten hierover. „We hebben hier te maken met een beroepsgroep die geen collega’s en patiënten in de steek zal laten, maar dat is wel met alle gevolgen van dien, dat gaat zich een keer wreken.”