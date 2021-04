Marktkooplieden vragen Veiligheidsberaad om extra steun

Een groep marktkooplieden heeft maandagmiddag voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad twee petities en een grote zak met koekkruimels aangeboden. De ambulante verkopers vinden namelijk dat de markten in de hele coronacrisis worden vergeten. Zij willen weer open kunnen omdat winkelen in de buitenlucht volgens hen veilig kan. „Onze koek is bijna op, vandaar de kruimels”, zegt standwerker Paul Bol namens ruim 17.000 handelaren in onder meer kleding en andere non-foodartikelen.