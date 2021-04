De „oplopende maatschappelijke onrust” rond de 538 Oranjedag op 24 april is voor de Bredase burgemeester Paul Depla reden het evenement af te blazen. Volgens hem kan het muziekspektakel hierdoor „niet meer veilig en verantwoord in het kader van de openbare orde plaatsvinden”, zo staat in een persbericht van de gemeente.