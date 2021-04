Het is „volstrekt onacceptabel” als winkels pas half mei weer open kunnen, vindt branchevereniging INretail. Die reageert daarmee op uitspraken die premier Mark Rutte na de ministerraad deed. Rutte zei toen dat het nog onzeker is of de geplande versoepelingen op 28 april door kunnen gaan en dat het anders op 3 of 6 mei wordt of zelfs 13 mei.