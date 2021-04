Aruba weer in trek bij Amerikaanse toeristen

Aruba kent zaterdag het hoogste aantal vliegtuigen dat op één dag op de luchthaven landt sinds het begin van de coronapandemie. Naar verwachting komen meer dan dertig vliegtuigen naar het eiland, met meer dan 3500 passagiers. Het gaat voornamelijk om Amerikaanse toeristen die met een negatieve PCR-test het land binnen mogen komen. Aruba is altijd erg in trek geweest bij toeristen uit de VS. Als gevolg van de wereldwijde coronapandemie is het toerisme op het eiland echter heel erg gedaald.