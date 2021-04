Een auto met vijf inzittenden is vrijdagavond rond 22.00 uur door nog onbekende oorzaak aan de Bartelmeetweg in het Zeeuwse Poortvliet in de sloot terechtgekomen. Vier passagiers, twee jongens van 14 uit Sint Philipsland, een 14-jarige jongen uit Scherpenisse en een 15-jarig meisje uit Sint Philipsland, raakten gewond. De 20-jarige bestuurder uit Sint Maartensdijk bleef ongedeerd.